DHA

Manavgat'ın Mendirek bölgesi olarak bilinen sahilde tespit edilen ilk caretta caretta yuvalama alanından bu yana geçen yaklaşık iki aylık sürenin ardından, yuvalarından çıkan ilk yavrular denize ulaştı.

DHA'nın haberine göre yuvanın altında kalan ve kendi imkanları ile çıkamayan yavrular ise DEKAFOK Derneği gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinlikle denize uğurlandı.

DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Dernek Başkanı Seher Akyol, etkinliğe katılan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve eşi Mehtap Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz, Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve davetlilere dernek faaliyetleriyle Bilgi Gözlem Merkezi hakkında bilgi verdi.

Manavgat'ta ilk yuvadan gece saatlerinde yaklaşık 60 caretta caretta yavrusunun kendi başına çıkarak denize ulaştığını anlatan Seher Akyol, yuvanın altında kalan ve kendi başına yuvadan çıkamayan 23 yavrunun ise etkinliğin sonunda denize bırakıldığını söyledi.

Manavgat halkının ve turizmcilerin caretta carettalar için büyük destek verdiğini belirten Akyol, "Bundan sonraki yavrularımızı da inşallah hep birlikte göndermeyi temenni ediyoruz. Mendirekler ve sadece Manavgat sahilinde 500'ü aşkın yuvalama sahasından her gün yüzlerce yavrumuz denizlere kavuşacak" dedi.

Seher Akyol, sahil bandında bulunan Manavgat Belediyesi tesislerinin de ışıklarını, bank ve sokak lambalarını caretta carettaları korumak adına kapatmasından dolayı teşekkür etti.

BU CANLILARIN İNSANIN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR

Caretta caretta yavrularının denize ulaşmasını izlemekten dolayı heyecanlandığını aktaran Kaymakam Mustafa Yiğit, carettaların koruma altında olduğunu hatırlatarak, "Bunları korumadığın zaman çoğu zayi oluyor, bunu gördük. Destek olunması gerekiyor çünkü bunlar korunma altında, nesli tükenmekte olan canlılardan biri, o yüzden insanların desteğine ihtiyacı var. Keşke diğer canlılara da bu şekilde destek olabilsek. Herkes bu bilince ulaştığı zaman çok daha güzel bir dünya olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce kurulan DEKAFOK'un çalışmaları ile Manavgat'ı ön plana çıkardığını belirten Kaymakam Yiğit, şunları söyledi:

"Özellikle içinde bulunduğumuz bu sahil çok uzun bir sahil, yaklaşık 5 kilometre uzunlukta bir sahil. Aynı sahilde insanlar denize giriyor, aynı sahilde su sporları yapılıyor, aynı sahilde diğer tarafta ırmakta balıkçılar balık tutuyor, bu tarafta doğaseverler caretta carettaları korumaya çalışıyor, böyle bir yer burası. Gündoğdu'dan Kızılot'a kadar tüm sahilde caretta carettalar yumurtluyor. Böyle bir duyarlılık oluşmuş durumda. Zaman zaman burada çok büyük sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz. Sahilde insanlar araçlarıyla geziyor, ATV'leriyle geziyor, belki zaman zaman traktör sokuyor, yuvalar umursanmadan her şey yapılabiliyordu. Bu sayede bu engellenmiş oldu, duyarlılık arttı, pankartlar asıldı, insanlar bilgilendiriliyor, sosyal medyada sürekli gündeme getiriliyor. Gençlerle çocuklarla paylaşılıyor, burada anlatıyorlar ne olduğunu. carettayla aramızdaki dostluk artıyor ve ülkemiz daha bilinçli hale geliyor, diye düşünüyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum, dernek başkanına ve üyelerine."