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Manavgat'taki Toki Konut Projesi teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki TOKİ Konut Projesi hakkında açıklamalarda bulundu

Manavgat'taki Toki Konut Projesi teslim ediliyor
HABERTURK.COM

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce çıkan yangında yanan evlerin yerine TOKİ tarafından yapılan evlerin teslimi başladı.

Geçtiğimiz ay kuraları çekilen evlerin anahtar teslimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum tarafından yapıldı.

2,5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Manavgat'taki Toki Konut Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

- "Bakanlığımızın 2.5 milyar TL’lik yatırımının olduğu 32 eserin burada açılışını gerçekleştireceğiz."

- "Yarın, sayın Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayacağız. Manavgat’ta bundan 1 buçuk sene önce afette zarara görmüş afetzedelerimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gururunu yaşayacağız."

- "Vatandaşımızı açta açıkta bırakmamak için hızlı bir şekilde hareket ettik ve sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte hep afetzedelerimizin yanında olduk."

- "Afetten zarar görmüş neresi varsa, her bir noktayı yerinde görüp inceledik. Afetin hemen ardından yeni inşaatlara başlamamız gerekiyordu."

- "896 konut, ahır, depo ve inşaatlarımızı başlattık."

"Afetten zarar görmüş vatandaşlarımızın 427 konutunu teslim etmenin gururunu yaşayacağız."

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