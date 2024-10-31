Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başlıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ilk defa organize edilen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, yarın başlayacak.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek festivalde sektör temsilcilerini bir araya getireceklerini ve zeytin ile zeytinyağı üreticisinin sorunlarını masaya yatıracaklarını belirtti.

"MANAVGAT ÖNEMLİ BİR ZEYTİN ŞEHRİDİR"

İlçenin zeytin üretiminde önemli potansiyele sahip olduğunu ve bu değeri kamuoyuna tanıtmak için festivali düzenlediklerini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Manavgat, iklim ve toprak yapısı dolayısıyla zeytin yetiştiriciliği açısından oldukça zengin bir bölge. İlçemizde şu an üretim alanı 50 bin dönüme yayılmış durumda. Tahmini 2 milyon zeytin ağacından yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9-10 bin ton zeytinyağı üretiliyor. Yani kamuoyunda çok bilinmese de Manavgat çok kaliteli zeytinleri olan önemli bir zeytin şehridir."