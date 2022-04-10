Premier Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Ev sahibi City 5. dakikada Kevin De Bruyne'ün şık golüyle 1-0 öne geçerken Liverpool 13'te Diogo Jota ile yanıt verdi.

36. dakikada sahne alan Gabriel Jesus, Manchester City'yi yeniden öne geçirdi ve ilk 45 dakika 2-1'lik skorla tamamlandı.

Liverpool ikinci yarıya hızlı başladı ve 46. dakikada Sadio Mane skora bir kez daha dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle geçildi ve iki takım da 1 puana razı oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City 74 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool ise 73 puanla 2. sıradaki yerini korudu.