Manchester United İngiltere Milli Takımı formasıyla 2018 Dünya Kupası'nın öne çıkan isimlerinden Harry Maguire'ı gündemine aldı. Jose Mourinho, takımını yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği hazırlık kampında bolca kez transfer gerektiğini dile getirmişti.

İngiliz basınına göre Manchester United yönetimi astronomik bir bonservis bedeli ile başarılı savunmacı için Leicester City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor... Çıkan haberlere göre Manchester United yönetiminin Maguire'ı transfer edebilmek için rekor kırmaya hazır olduğu yolunda.

Halen dünyanın en pahalı savunmacısı unvanını Liverpool forması giyen Van Dijk elinde tutuyor... Liverpool Hollandalı savunmacı için geçen sezon Southampton'a 75 milyon sterlin ödemişti...

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