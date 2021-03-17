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Manchester City: 2 - Mönchengladbach: 0 | MAÇ SONUCU

Manchester City, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Borussia Mönchengladbach'ı yine aynı skorla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İngiliz ekibine turu getiren goller Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'dan geldi

Manchester City: 2 - Mönchengladbach: 0 | MAÇ SONUCU

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Mönchengladbach'la Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.

Mücadelede dakikalar 12'yi gösterirken Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez'in hazırladığı pozisyonda Manchester City'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

İlk golden sonra da hız kesmeyen İngiliz ekibi 18. dakikada bu kez Phil Foden'ın asistinde İlkay Gündoğan'la gol buldu ve skor 2-0'a geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Alman ekibine toplamda 4-0'lık üstünlük kuran City, çeyrek finale kaldı.

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