Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Mönchengladbach'la Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.
Mücadelede dakikalar 12'yi gösterirken Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez'in hazırladığı pozisyonda Manchester City'yi 1-0 öne geçiren golü attı.
İlk golden sonra da hız kesmeyen İngiliz ekibi 18. dakikada bu kez Phil Foden'ın asistinde İlkay Gündoğan'la gol buldu ve skor 2-0'a geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Alman ekibine toplamda 4-0'lık üstünlük kuran City, çeyrek finale kaldı.
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