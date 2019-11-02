Southampton, James Ward-Prowse'un 13. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
70. dakikaya kadar isabetli şut atamayan Manchester City, Sergio Agüero ile ilk isabetli şutunda golü buldu. Kyle Walker, 86. dakikadaki galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 22'ye yükseltti ve lider Liverpool'u 6 puan geriden takibini sürdürdü. Southampton ise 8 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak. Southampton ise sahasında Everton'ı konuk edecek.
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