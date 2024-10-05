Manchester City: 3 - Fulham: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, evinde Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Mateo Kovacic (2) ve Jeremy Doku'nun golleriyle iki hafta sonra galip gelen Manchester City, puanını 17'ye yükseltti. Fulham ise haftayı 11 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Manchester City oldu.
Fulham, 26. dkaikada Andreas Pereira ile öne geçti. Manchester City, 32. dakikada Mateo Kovacic'in attığı golle devreye 1-1 ile gitti.
Manchester City'de ilk golü atan Kovacic, 47'de de sahneye çıktı ve takımı 2-1 öne taşıdı. Pep Guardiola'nın ekibinde Jeremy Doku, 82. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Fulham'da 89. dakikada sahneye çıkan Rodrigo Muniz farkı bire indirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Manchester City, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Ligde Arsenal ve Newcastle United ile berabere kalan Manchester City, iki maç sonra kazandı ve 17 puana yükseldi. Fulham, 11 puanda kaldı.
Manchester City, milli aranın ardından Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak. Fulham, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.