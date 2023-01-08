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Kupayı 6 kez müzesine götüren Manchester City, 8 şampiyonluğu bulunan Chelsea'yi konuk etti.

Mahrez'in 23 ve 85 (penaltıdan), Alvarez'in 30 (penaltıdan), Foden'ın 38. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Manchester City, tur atladı.

Manchester City, 4. turda Oxford-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- 4. lig ekibi Stevenage, Aston Villa'yı eledi

İngiltere 4. Futbol Ligi'nde mücadele eden Stevenage ise Premier Lig takımlarından Aston Villa'yı geçerek büyük bir sürprize imza attı.

Ev sahibi Aston Villa, 33. dakikada Sanson ile öne geçti. Aston Villa'dan Dendoncker, 85. dakikada yaptığı faulle hem penaltıya sebep oldu hem de kırmızı kart gördü.

Reid'in 88. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitleyen Stevenage, Campbell'ın 90. dakikadaki golüyle de sahadan 2-1 galip ayrıldı.