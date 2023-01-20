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Manchester City: 4 - Tottenham: 2 | MAÇ SONUCU

Manchester City, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Tottenham'ı 4-2 mağlup etti

Manchester City: 4 - Tottenham: 2 | MAÇ SONUCU
AA

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırlayan Manchester City, 44. dakikada Dejan Kulusevski ve 45+2. dakikada Emerson'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı.

İkinci yarıya 51. dakikada Julian Alvarez ve 54. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle başlayan ev sahibi ekip, 63 ve 90. dakikalarda Riyad Mahrez'in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City bu galibiyetle puanını 42'ye çıkarırken, Tottenham 33 puanda kaldı.

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