FA Cup 4. Tur mücadelesinde Manchester City ile Burnley, Etihad'da karşı karşıya geldi.

Maçın tamamında baskılı ve etkili bir futbol ortaya koyan Manchester City, gol perdesini 23. dakikada Gabriel Jesus ile açtı. Brezilyalı yıldızın bu golünden sonra ilk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Manchester City soyunma odasına tek farklı önde girdi.

İlk yarıyı önde kapatan Manchester City, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada Bernardo Silva skoru 2-0'a taşırken 61. dakikada ise Kevin de Bruyne sahne aldı ve maç 3-0'a geldi. Burnley stoperi Kevin Long, 73. dakikada kendi kalesine golü attı ve durum 4-0'a geldi.