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Manchester City - Borussia Dortmund | CANLI YAYIN

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk ediyor

Manchester City - Borussia Dortmund | CANLI YAYIN

Manchester City ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geliyor.

19' De Bruyne

SAAT: 22.00
HAKEM: Ovidiu Hategan
STAT: Etihad
YAYIN: beIN SPORTS 3

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva
YEDEKLER: Steffen, Trafford, Ake, Laporte, Mendy, Eric Garcia, Zinchenko, Fernandinho, Sterling, Gabriel Jesus, Agüero, Ferran Torres
TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

BORUSSIA DORTMUND: Hitz, Morey, Emre Can, Hummels, Akanji, Bellingham, Dahoud, Guerreiro, Knauff, Reus, Haaland
YEDEKLER: Bürki, Drljaca, Schulz, Meunier, Piszczek, Passlack, Delaney, Brandt, Reinier, Hazard, Tigges, Reyna
TEKNİKDİREKTÖR: Edin Terzic

Manchester City ile Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tek eşleşmesi 2012/13 grup aşamasında gerçekleşmiş ve Alman ekibi iki karşılaşmayı da kaybetmemişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son 11 maçın 10'unu kazanan Manchester City, Almanya temsilcilerine karşı toplamda 12 galibiyete sahip. Turnuva tarihinde Alman ekiplerini daha fazla mağlup eden sadece üç takım var: Real Madrid (26),Barcelona (20) ve Manchester United (13).

Şampiyonlar Ligi'nde yedi maçtır kaybetmeyen Borussia Dortmund (5G 2B),daha uzun bir seriyi en son 2012-2013 arasında Jürgen Klopp yönetiminde yakaladı (11 maç).

Pep Guardiola yönetiminde çıktığı beş Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının dördünü kaybeden Manchester City, son üç sezonda da turnuvaya bu aşamada veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Dortmund, bu aşamanın ilk ayağında oynanan maçlardaki tek galibiyetini 1996/97'de Auxerre karşısında almıştı (2B 3M).

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