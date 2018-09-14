Manchester City - Fulham karşılaşma önü

Manchester City ve Fulham, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 10 puanlı Manchester City 4. sırada bulunuyor, Fulham 4 puana sahip ve 13. sırada. Manchester City son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fulham, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 115 kodlu maçı oynayanlar; Manchester City galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.75, Fulham galibiyet oranı 2.90.

Manchester City son hafta oynanan Fulham maçında 5-0 kazandı.

Fulham, Manchester City karşılaşmaında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Manchester City, 8 gol attı ve 2 gol yedi.

Fulham ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fulham, 3 gol atarken 5 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ