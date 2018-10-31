Manchester City - Fulham sahaya çıkıyor

İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu maçında Manchester City ile Fulham, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:45. Manchester City son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Fulham son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 603 kodlu maçı oynayanlar; Manchester City galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Fulham galibiyet oranı 12.50.

Manchester City önceki hafta Cardiff City mücadelesinde 0-5 kazandı.

Fulham ise Watford maçında 1-1 berabere kaldı.

Manchester City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Manchester City, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Fulham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Fulham, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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