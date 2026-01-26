Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City'nin konuğu oluyor. Devler Ligi'nde ve ligde yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılılar, zorlu Manchester deplasmanında puan ve puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'ni üst sıralarda tamamlamak istiyor. Peki, "Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...