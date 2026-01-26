Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 8. ve son hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Manchester City-Galatasaray maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City'nin konuğu oluyor. Devler Ligi'nde ve ligde yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılılar, zorlu Manchester deplasmanında puan ve puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'ni üst sıralarda tamamlamak istiyor. Peki, "Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City-Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.