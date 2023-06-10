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Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi final maçı canlı yayın!

2023 Şampiyonlar Ligi finali için beklenen geldi çattı. Avrupa futbol sahnesinin iki büyük devi Manchester City ile Inter, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 68. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için karşılaşıyor. Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın da kozlarını paylaşacağı zorlu randevuda ilk kez bir Türk, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma sevinci yaşayacak. İşte, nefeslere kesecek finale dair bilgiler...

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  • ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE! Manchester City Inter final maçı TV8 canlı yayın şifresiz izle!

    Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı başladı... İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter, bugün İstanbul'da kupa için karşı karşıya geliyor. 74.753 biletli seyircinin canlı takip edeceği finalin başlama saati, canlı yayın izleme linki ve muhtemel 11'lerine ilişkin tüm bilgileri derledik!
  • ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE! Manchester City Inter final maçı TV8 canlı yayın şifresiz izle!

    INTER MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

    Inter Manchester City maçı 10 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak ve TV8 ile Exxen'den canlı yayınlanacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI YAYIN!
  • ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE! Manchester City Inter final maçı TV8 canlı yayın şifresiz izle!

    MUHTEMEL 11'LER

    Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanjil; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish; Haaland
  • ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE! Manchester City Inter final maçı TV8 canlı yayın şifresiz izle!

    Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko
  • ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE! Manchester City Inter final maçı TV8 canlı yayın şifresiz izle!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETLERİ NE KADAR?

    "Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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