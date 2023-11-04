Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 6-1 yendi İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 6-1 mağlup etti. Manchester City, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Tottenham'dan devraldı. Konuk ekip ise 6 puanda kaldı

Anadolu Ajansı Giriş: 04.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:38 facebook

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