Transferiyle ilgili konuşan Mateo Kovacic, "Bu benim için harika bir hamle. Manchester City'de oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu açıklamasının devamında, "Pep'in bu takımını izleyen herkes ne kadar iyi olduklarını bilir. Benim için dünyanın en iyi takımı Manchester City. Kazandıkları kupalar ortada. Bu kadroya katılmak her futbolcunun hayalidir" sözlerini sarf etti.