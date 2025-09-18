Manchester City - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Napoli'yi konuk ediyor. Etihad Stadium'da oynanacak karşılaşma öncesinde, Manchester City- Napoli mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City- Napoli maçı canlı izle ekranı...
Manchester City- Napoli maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile sürüyor. Premier Lig'de sezona iyi başlamayan Manchester City, Napoli karşısında galip gelerek kötü gidişe dur demek istiyor. İtalyan'nın önde gelen ekiplerinden Napoli ise zorlu Manchester deplasmanında puan ve puanlar için sahaya çıkacak. Peki, "Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Manchester City- Napoli maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
MANCHESTER CİTY- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City- Napoli maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
MANCHESTER CİTY- NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele Tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.
