Manchester City- Napoli maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile sürüyor. Premier Lig'de sezona iyi başlamayan Manchester City, Napoli karşısında galip gelerek kötü gidişe dur demek istiyor. İtalyan'nın önde gelen ekiplerinden Napoli ise zorlu Manchester deplasmanında puan ve puanlar için sahaya çıkacak. Peki, "Manchester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Manchester City- Napoli maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...