Manchester City'nin kan kaybı sürüyor: Aston Villa evinde kazandı!

Premier Lig'in 17. haftasının açılış maçında Aston Villa, Villa Park'ta Manchester City ile karşılaştı. İlk yarıyı Jhon Duran'ın golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da Morgan Rogers ile bir gol daha buldu.

Konuk ekip 90. dakikada Foden ile farkı 1'e indirirken kalan dakikalarda başka gol olmadı. Unai Emery'nin öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı. Bordo-mavili ekip zorlu rakibini mağlup ederek ligde puanını 28'e çıkardı. City ise 27 puanda kaldı.