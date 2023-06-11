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Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

Manchester City'nin İstanbul'da Inter'i 1-0 yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması İngiliz basınında geniş yer buldu. Gazeteler, City'nin üç kupalı sezonunu öne çıkarırken, galibiyet golünü atan Rodri için "Türk lokumu" ifadesi kullanıldı.

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AA / HABERTURK.COM
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    İstanbul'da oynanan ve Manchester City 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere basınında geniş yer buldu.
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    The Telegraph, Manchester City'ye kupayı getiren golü atan Rodri ile kaleci Ederson'un performansını övdüğü manşetinde, "İstanbul'da Rodri ve Ederson'un kahramanlaştığı maçta Manchester City üçledi." ifadelerini kullandı.
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    Bu sene Manchester City'nin İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, Federasyon Kupası (FA Cup) şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak üçleme yaptığına işaret edilen haberde teknik direktör Pep Guardiola'nın ise City başında 300'üncü galibiyetini aldığı belirtildi.
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    Haberde, 2005 yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadında yapılan Liverpool-Milan finalinde sahada olan Liverpool oyuncuları Jamie Carragher ve Steven Gerrard'ın da maçı tribünde izlediği bilgisi "Steven G tekrar Boğaz'da" ara başlığıyla verildi.
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    The Guardian ise Guardiola'nın, "Bu kazanması zor bir kupa." sözlerine yer vererek Manchester City'nin bu yıl kazanabileceği 3 kupayı da aldığını belirtti.

     
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    Haberde City kaptanı İlkay Gündoğan'ın, "Tarih yazdık. Herkesin üçleme hakkında konuştuğunu biliyorduk. Bu takım üzerinde bir baskı oluşturuyordu ancak bu takım bu baskıya en iyi şekilde karşı koymasını bildi." açıklamalarına da yer verildi.
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    BBC ise City'nin yedek kalecisi Scott Carson'ın iki Şampiyonlar Ligi kupası sahibi olduğunu ikisini de İstanbul'da kazandığına vurgu yaptı.
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    Haberde, "İki İstanbul finalinde de kulübede oturan 37 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca ikisi eleme olmak üzere 4 Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıktı." ifadeleri yer aldı.
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    Sunday Express ise kupanın City ve golü atan Rodri için "Türk lokumu" olduğunu manşetine taşıdı.
  • Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu İngiliz basınında

    Gazetenin haberinde, "Tarih yazdılar. Pep'in adamları harika gecede üçledi." ifadelerini kullandı.

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