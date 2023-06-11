Haberde City kaptanı İlkay Gündoğan'ın, "Tarih yazdık. Herkesin üçleme hakkında konuştuğunu biliyorduk. Bu takım üzerinde bir baskı oluşturuyordu ancak bu takım bu baskıya en iyi şekilde karşı koymasını bildi." açıklamalarına da yer verildi.