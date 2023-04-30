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Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

Premier Lig'in 34. haftasında Fulham'ı 2-1 yenen Manchester City, liderliğe yükseldi. Norveçli santrfor Haaland, 34 golle Andy Cole ve Shearer'ın paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti

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  • Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

    İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Fulham'ı 2-1 yenen Manchester City, liderliğe yükseldi.
  • Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

    Zirve yarışındaki Manchester City, puan tablosunun ortalarındaki Fulham'a konuk oldu.
  • Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

    Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Haaland'ın (penaltıdan) 3. dakikada ve Alvarez'in de 36. dakikadaki golleriyle art arda 8. galibiyetini aldı.
  • Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

    Fulham'ın golü ise 15. dakikada Vinicius'tan geldi.
  • Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

    Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.
  • Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

    Bu sezon ilk defa giydiği Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 44. maçına çıkan 22 yaşındaki Haaland, 50. golüne imza attı.
  • Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi

    Puanını 76'ya çıkaran Manchester City, maç eksiğine rağmen Arsenal'ın bir puan önünde liderliğe yerleşti.

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