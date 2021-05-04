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ManchesterCity ile Paris Saint-Germain,Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Peki Manchester City PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

MANCHESTER CİTY - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City-Paris Saint-Germain rövanş maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Silva, Rodrigo, İlkay, Mahrez, Bruyne, Foden

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Herrera, Parades, Di Maria, Verratti, Neymar, Icardi

MBAPPE'NİN DURUMU BELİRSİZ

Paris Saint-Germain’de ise sakatlığı bulunan Kylian Mbappe’nin oynayıp oynayacağı belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcu son antrenmanda takımla çalışamadı.

Pochettino maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada "Mbappe'nin durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdilik bireysel olarak antrenman yapacak. Sonrasında takıma katılıp katılamayacağını göreceğiz. Bir günümüz kaldı. Hâlâ bir karar vermedik." ifadelerini kullandı.