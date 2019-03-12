UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City evinde Schalke 04'ü konuk edecek. Manchester City ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj sağlamıştı. İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un ardından ikinci sırada bulunan Guardiola'nın ekibi Manchester City, Bundesliga'da sıkıntılı günler geçiren Schalke karşısında galip gelerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Manchester City - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler..

MANCHESTER CITY - SCHALKE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, B. Silva, İlkay, D. Silva, Sterling, Agüero, Sane

Schalke: Fahrmann Stambouli, Sane, Nastasic, McKennie, Konoplyanka, Rudy, Oczipka, Bentaleb, Embolo, Burgstaller

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi Manchester City'de, De Bruyne, Mendy, Bravo ve Kompany'nin sakatlıkları devam ederken, Fernandinho ve Otamendi ise cezalı durumda bulunuyor.

Konuk ekip Schalke 04'te ise Caligiuri, Harit, Mascarel, Schöpf ve Uth Manchester City karşısında forma giyemeyecekler.