Manchester City son dakikada yıkıldı!
Manchester City, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı
İngiltere Premier League'in 17. haftasında Manchester City sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manchester City 24. dakikada Jack Grealish ile öne geçti. 54. dakikada Mark Lewis ile 2-0'lık üstünlüğü sağlayan Manchester ekibi, skoru korumayı başaramadı. 76. dakikada Mateta ile farkı 1'e indiren Crystal Palace 90+5. dakikada Olise'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı.
Manchester City galibiyeti unuttu
Pep Guardiola'nın öğrencileri çıktığı son 6 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.
Bu sonucun ardından Manchester City 34, Crystal Palace 17 puana yükseldi.