Manchester City - Southampton maç önü

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Manchester City, 04 Kasım 2018 Pazar günü Southampton takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Manchester City 26 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Southampton 7 puanda ve 16. sırada. Manchester City son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Southampton, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 143 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Manchester City kazanırsa 1.02, beraberlik çıkarsa 7.00, Southampton sahadan galip ayrılırsa 16.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15.

Manchester City önceki hafta Southampton mücadelesinde 0-1 kazandı.

Southampton, Manchester City karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Manchester City, evinde 5 galibiyet, yaşadı ve 18 gol atıp 2 gol yedi.

Southampton, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Southampton 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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