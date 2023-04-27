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Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

Sosyal medyanın gündeminde yer alan fotoğraf karesinde bulunan De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson, Ruben Dias ve Haaland arasında bir kişi hariç kimse Şampiyonlar Ligi kupasını görmedi. Bir kişi hariç… Ve o kişi Bursaspor’un eski kalecisi!

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  • Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

    Geçtiğimiz gün oynanan Manchester City ve Arsenal maçına bir fotoğraf karesi damga vurdu. Gündeme gelen fotoğraf karesinde bulunan De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson, Ruben Dias ve Haaland arasında sadece bir kişi Şampiyonlar Ligi kupasını gördü. Ve o isim, eski Bursasporlu kaleci!
  • Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

    Manchester City, geçtiğimiz akşam oynanan Premier Lig'de lider Arsenal'i 4-1 mağlup etti ve zirve yolunda önemli bir 3 puan elde etti. Arsenal'den iki maçı eksik olan Manchester City bu galibiyetle aradaki puan farkını da 2'ye indirdi

     
  • Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

    Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City oyuncularının bir karesi gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraf hakkında paylaşımlar yaptı.
  • Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

    Gündeme gelen fotoğrafa bir isim damga vurdu. Fotoğraf karesinde bulunan kişilerden sadece Scott Carson, Şampiyonlar Ligi kupasını gördü. Ve o isim 2011 ile 2013 yılları arasında Bursaspor'da kaleciydi!
  • Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

    İşte eski Bursasporlu, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan o isim...
  • Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

    SCOTT CARSON KİMDİR?

    3 Eylül 1985 yılında dünyaya gelen İngiliz kaleci Scott Carson, 24 Haziran 2011 tarihinde 1.250.000£ karşılığında Bursaspor’a transfer oldu.
  • Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

    24 Haziran 2011 yılında Bursaspor'a transfer olan Scott Carson, 2012-2013 sezonu sonrasında takımdan ayrıldı.
  • Manchester City’deki eski Bursasporlu futbolcu dünyanın gündeminde! Şampiyonlar Ligi kupasını sadece o kazandı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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