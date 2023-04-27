Geçtiğimiz gün oynanan Manchester City ve Arsenal maçına bir fotoğraf karesi damga vurdu. Gündeme gelen fotoğraf karesinde bulunan De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson, Ruben Dias ve Haaland arasında sadece bir kişi Şampiyonlar Ligi kupasını gördü. Ve o isim, eski Bursasporlu kaleci!