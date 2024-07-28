Manchester Havalimanı'ndaki polis şiddetine ilişkin Belediye Başkanından açıklama

Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan kişinin başına ve yüzüne tekme attığı görüntülerin öncesinde yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, Manchester Evening News tarafından yayımlandı.

Görüntülerde polisin, Terminal 2 otopark ödeme noktasında gözaltına almak istediği şahsın ve beraberindeki diğer kişinin saldırısına uğradığı yer aldı.

Bir kişinin erkek polise, diğerinin de iki kadın polise saldırdığı kayıtlara ilişkin gazeteye görüntülü açıklama yapan Burnham, "İki tarafı olan karmaşık durum. Halkı bir karara varmak için acele etmemeye çağırıyorum." diye konuştu.

Burnham, olaylara karıştıkları belirtilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatarak, "Artık insanların, Bağımsız Polis Davranışları Ofisinin (IOPC) polis memurunun davranışına ilişkin soruşturmasını yürütmesine ve buna paralel devam eden Manchester Polisinin farklı suçlar olup olmadığına ilişkin soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi gerekiyor. Böylece daha etkili bir tablo ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu. Olaya ilişkin yayımlanan görüntülerin tüm resmi ortaya koymadığını kaydeden Burnham, bütün kayıtları izlediğini anlattı.