Manchester United: 0 - Bournemouth: 3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bournemouth oldu.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri duran toptan Dean Donny Huijsen, penaltıdan Justin Kluivert ve Antoine Semenyo kaydetti.

SON 2 MAÇTA 6 GOL

Bournemouth'a karşı son iç saha maçında 3-0 mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da bir kez daha aynı skorla Bournemouth'a kaybetti.