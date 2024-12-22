Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 0 - Bournemouth: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester United: 0 - Bournemouth: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Manchester United, evinde Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu. Huijsen, Justin Kluivert (p) ve Antoine Semenyo'nun golleriyle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Bournemouth, puanını 28'e yükseltti. Kırmızı Şeytanlar ise haftayı 22 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 19:31 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester United'a evinde şok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bournemouth oldu.

        Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri duran toptan Dean Donny Huijsen, penaltıdan Justin Kluivert ve Antoine Semenyo kaydetti.

        SON 2 MAÇTA 6 GOL

        Bournemouth'a karşı son iç saha maçında 3-0 mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da bir kez daha aynı skorla Bournemouth'a kaybetti.

        Gelecek hafta Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ına rakip olacak olan Manchester United, 22 puan ile 13. sırada bulunuyor. Crystal Palace'ı ağırlayacak olan Bournemouth ise 25 puanla 8. sırada.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"