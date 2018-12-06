Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Bol gollü geceden kazanan çıkmadı, Manchester United ile Arsenal 2-2 berabere kaldı.

Maça iyi başlayan taraf konuk ekip Arsenal oldu. Mücadelenin ilk golünü 26. dakikada Mustafi ile Arsenal buldu. Manchester United, bu gole 30. dakikada Martial ile cevap verirken, iki takım soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Arsenal oldu. Konuk ekip 67. dakikada Lacazette'in attığı golle 2-1 öne geçti. Başlama vuruşunun hemen ardından atağa çıkan United, 68. dakikada Lingard ile golü buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla; Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United puanını 23'e yükseltirken, konuk ekip Arsenal'in puanı 31'e çıktı.

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