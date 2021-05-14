Manchester United taraftarlarının maç öncesi protestolarının damga vurduğu erteleme maçında Liverpool, sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı. Premier Lig'de bitime 3 hafta kala 5. sırada bulunan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını sürdürdü.

Maçın 10. dakikasında gol perdesini açan isim 10. dakikada Bruno Fernandes oldu. 34. dakikaya gelindiğinde Diogo Jota maça beraberliği getirdi. 45+3'te Firmino takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı Liverpool 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya Liverpool hızlı başladı, Firmino 47. dakikada skoru 3-1'e getiren isim oldu. Konuk ekip Liverpool üst üste yakaladığı pozisyonlarda dördüncü golü kaçırsa da dakikalar 68'i gösterdiğinde Rashford skoru 3-2 yaptı.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Salah topu ağlara gönderdi ve Liverpool sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Liverpool 60 puana yükselerek 1 maçı eksik şekilde ilk 4 hedefini sürdürdü. Manchester United ise 70 puanla 2. sırada yer aldı.