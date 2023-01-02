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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı!

Manchester United, olaylı bir şekilde takımdan ayrılıp Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını 2023 kulüp takviminde kullandı

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  • Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı! -Futbol haberleri

    Manchester United, klasikleşen kulüp takvimini bu sene de yayınladı. Yayınlanan takvimde her ayı bir oyuncu temsil etti. 
  • Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı! -Futbol haberleri

    Geçtiğimiz günler Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafı ise United takviminin Ocak ayında yer aldı.
  • Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı! -Futbol haberleri

    NELER YAŞANMIŞTI?

    Manchester United'a, Erik ten Hag'ın gelmesinden sonra forma şansı azalan Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından istenmeyen adam ilan edilmişti.
  • Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı! -Futbol haberleri

    Ronaldo, takım arkadaşları ve teknik direktörüyle yaşanan olaylardan sonra, United ile sözleşmesini feshetmişti. 
  • Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı! -Futbol haberleri

    Dünya Kupası'nda da yedek kalan Ronaldo, turnuvanın bitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımlardan Al-Nassr ile sözleşme imzaladı. 
  • Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı! -Futbol haberleri

    Cristiano Ronaldo'nun 14 Ocak'taki Al-Shabab maçında oynaması bekleniyor. 
  • Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı! -Futbol haberleri
  • Manchester United, 2023 takviminde Ronaldo'yu kullandı! -Futbol haberleri

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