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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'a Ruben Amorim de çare olamadı! - Futbol Haberleri

        Manchester United'a Ruben Amorim de çare olamadı!

        Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kırmızıların başında çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Portekizli teknik adam, Manchester ekibinin kötü gidişatına çare olamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:31
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucu topladığı 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

        Elde ettiği başarılarla kulüp tarihine geçen Alex Ferguson sonrası bir türlü toparlanamayan Manchester United'da, büyük umutlarla geçtiğimiz ay göreve getirilen Teknik Direktör Ruben Amorim de beklentilerin altında kaldı. Ekim ayının sonunda görevine son verilen Erik ten Hag sonrası takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, kırmızıların başında çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bu bölümde Bodo/Glimt, Everton, Viktoria Plzen ve Manchester City karşısında galip gelen Manchester’ın kırmızı tarafı, Arsenal, Nottingham Forest, Tottenham, Bournemouth, Wolves ve Newcastle United’a ise mağlup oldu. Amorim, tek beraberliğini ise takımın başında çıktığı ilk maç olan Ipswich Town müsabakasında yaşadı.

        İngiliz ekibi, Ruben Amorim için eski kulübü Sporting Lizbon’a 10 milyon Euro bonservis ödemişti.

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