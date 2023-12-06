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        Haberler Spor Futbol Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester United ile Chelsea, Old Trafford'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı zorlu karşılaşmaya dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:27
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        Manchester United Chelsea maçı için nefesler tutulmuş durumda. İngiltere ve Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen zorlu mücadele saat 23:15'te başlayacak. İşte, karşılaşmanın yayıncı kanalı, muhtemel ilk 11'leri ve takımların son durumlarına dair tüm bilgiler...

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        MANCHESTER UTD. CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

        38 yaşındaki İngiliz hakem Chris Kavanagh'in düdük çalacağı Manchester United Chelsea maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Reguilon; Amrabat, Mainoo; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund


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        Chelsea: Sanchez; James, Disasi, Silva, Colwill; Fernandez, Caicedo; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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