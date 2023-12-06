Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Manchester United Chelsea maçı için nefesler tutulmuş durumda. İngiltere ve Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen zorlu mücadele saat 23:15'te başlayacak. İşte, karşılaşmanın yayıncı kanalı, muhtemel ilk 11'leri ve takımların son durumlarına dair tüm bilgiler...