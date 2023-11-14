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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'da Eriksen ve Höjlund sakatlandı - Futbol Haberleri

        Manchester United'da Eriksen ve Höjlund sakatlandı

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Christian Eriksen'in 1 ay, Rasmus Höjlund'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 00:05 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:05
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        Eriksen ve Höjlund da sakatlandı
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        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Christian Eriksen ve Rasmus Höjlund'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Premier Lig’in 12. haftasında oynanan Luton Town maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Christian Eriksen'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Rasmus Höjlund'un ise Kasım ayı sonuna kadar takıma döneceği belirtildi.

        İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

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