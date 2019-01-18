Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini şoku yaşanıyor. Fellaini, antrenmanda baldırından sakatlık geçirdi. Konuyla ilgili konuşan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığından dolayı birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.



Bu sezon Manchester ile 21 resmi müsabakada görev alan Fellaini, 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.