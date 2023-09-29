Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi iki isim daha sakatlandı!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim'de karşılaşacağı Manchester United'da kabus sürüyor. İngiliz devinde son olarak stoper Lisandro Martinez ile sol bek Sergio Reguilon sakatlandı. İki futbolcunun da Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.
İngiliz ekibi Manchester United'ın stoperi Lisandro Martinez ile sol beki Sergio Reguilon sakatlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester ekibinden yapılan açıklamaya göre, ayağındaki sakatlığı ağırlaşan Arjantinli futbolcu Martinez, uzun süre sahalardan uzak kalacak.
İspanyol oyuncu Reguilon'un da ekim ayındaki milli maç arasından önce takıma dönmesi beklenmiyor.
Galatasaray, 3 Ekim Salı günü İngiliz temsilcisiyle deplasmanda karşılaşacak.