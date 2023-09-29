Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi Lisandro Martinez ve Sergio Reguilon da sakatlandı! - Futbol Haberleri

Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi Lisandro Martinez ve Sergio Reguilon da sakatlandı! - Futbol Haberleri

Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi iki isim daha sakatlandı! Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim'de karşılaşacağı Manchester United'da kabus sürüyor. İngiliz devinde son olarak stoper Lisandro Martinez ile sol bek Sergio Reguilon sakatlandı. İki futbolcunun da Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:52 facebook

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