Manchester United, Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki İngiliz futbolcu Jadon Sancho'yu transfer etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Evening Standard'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Sancho'yu rekor bir transfer bedeli ile renklerine bağlayacak.

Sezon sonunda Dortmund'un kapısını çalmayı planlayan Manchester United'ın Sancho için George Best, Eric Cantona, David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi efsane isimlerin giydiği 7 numaralı formayı vereceği iddia edildi.

Sancho'yu kadrosuna katmak isteyen bir diğer Premier Lig ekibinin ise Chelsea olduğu belirtildi.

Genç yıldız, bu sezon sarı siyahlı ekiple çıktığı 35 resmi maçın 17'sinde gol atarken 18 de asist yapmayı başardı.