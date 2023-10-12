Manchester United'da taraftarlar De Gea'yı geri istiyor Bu yaz döneminin başında Manchester United ile sözleşmesini uzatmayan ve şu anda takımsız olan David de Gea'yı United'lı taraftarlar yeniden takımda istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan David De Gea, henüz herhangi bir takımla sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz günlerde Macnhester'daki evini boşaltmaya gelen 32 İspanyol kaleci için bir grup Manchester United taraftarı yıldız kalecinin evinin önünde David de Gea'ya geri dönmesi için tezahüratta bulundu.

TARAFTARLAR ONANA'DAN MEMNUN DEĞİL

David de Gea'nın takımdan ayrılmasıyla beraber transfer edilerek kaleyi devralan Andre Onana'nın performansından İngiliz taraftarlar hiç memnun değil.

Andre Onana'nın performansını beğenmeyen taraftarlar David de Gea'yı tekrardan takımda görmek istediklerini sosyal medya hesaplarından da açıklamaya başladı.

Manchester United formasını 11 sezon giyen ve toplamda 545 resmi maça çıkan David de Gea bu karşılaşmalarda 590 golü kalesinde görürken, 190 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.