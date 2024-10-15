Manchester United'dan Alex Ferguson kararı

1986-2013 yılları arasında teknik direktör olarak elde ettiği başarılarıyla Manchester United'ın efsanesi haline gelen Sir Alex Ferguson'un global elçilik görevi sona erdi. İskoç futbol adamı, Kırmızı Şeytanların yönetiminde görev almaya devam edecek.

The Athletic'te yer alan habere göre, maliyetleri azaltmak isteyen kulübün, Ferguson'a artık elçilik görevi nedeniyle ödeme yapmayacağı belirtildi.