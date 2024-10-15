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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'dan Alex Ferguson kararı - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan Alex Ferguson kararı

        Manchester United Kulübü, efsane teknik direktörleri Sir Alex Ferguson'un global elçilik kontratını feshetti. İskoç futbol adamının buna rağmen yönetimde kalmaya devam edeceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:32
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        M.United'dan Ferguson kararı!
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        1986-2013 yılları arasında teknik direktör olarak elde ettiği başarılarıyla Manchester United'ın efsanesi haline gelen Sir Alex Ferguson'un global elçilik görevi sona erdi. İskoç futbol adamı, Kırmızı Şeytanların yönetiminde görev almaya devam edecek.

        The Athletic'te yer alan habere göre, maliyetleri azaltmak isteyen kulübün, Ferguson'a artık elçilik görevi nedeniyle ödeme yapmayacağı belirtildi.

        Manchester United'ın yeni hissedarlarından INEOS grubunun kurucusu ve CEO'su Sir Jim Ratcliffe ile Ferguson'ın söz konusu konuda görüşme yaptığı, dostane geçen görüşmenin ardından Ferguson'ın elçilik görevinin sona erdiği belirtildi.

        Ferguson, kulübün yönetiminde kalmaya devam edecek ancak sezonun bitmesiyle birlikte 82 yaşındaki futbol adamına artık elçilik ücreti ödenmeyecek.

        1986-2013 yılları arasında aralıksız olarak 27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran ve İngiliz ekibine altın çağını yaşatan Ferguson, Manchester United ile toplamda 38 kupa kazandı.

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