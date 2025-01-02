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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'dan Altay Bayındır kararı! - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan Altay Bayındır kararı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Altay Bayındır konusunda karar verildi. Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Ruben Amorim'in, Andre Onana ile rekabet edebilecek bir kaleci istediği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:00
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        İngiliz temsilcisi Manchester United'ın Premier Lig'deki kötü gidişatı sürüyor.

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        Teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'i getiren Kırmızı Şeytanlar, son 6 maçından 5 mağlubiyetle ayrıldı.

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        Portekizli çalıştırıcı da eleştirilerin odağı halinde gelirken, devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı.

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        ÖNCELİK OYUNCU SATIŞI

        Bu doğrultuda Manchester United'ın finansal fair play'e takılmamak için öncelikle oyuncu satışı yapması gerektiği belirtildi.

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        İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Marcus Rashford'un takımdan ayrılması beklenirken, Amorim'in kaleci bölgesine takviye istediği aktarıldı.

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        Andre Onana ile rekabet edebilecek bir kaleci isteyen 39 yaşındaki çalıştırıcı, bu konuda ısrarcı oldu.

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        OCAKTA AYRILABİLİR

        Bu durumda Altay Bayındır'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği kaydedilirken; 3. kaleci durumunda olan 38 yaşındaki Tom Heaton'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatıldı.

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        2023 yazında Manchester United'a transfer olan 26 yaşındaki file bekçisi, 4 maçta forma giydi. Milli file bekçisi bu maçlarda 8 gol yerken, 1 maçta ise kalesini gole kapadı.

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