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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford Stadı'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçı, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar ev sahibi tribünlerden takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 00:47 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:47
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        Manchester United'ın resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulunan kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.

        Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.

        İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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