Manchester United'dan Ten Hag kararı
İngiltere Premier Ligi'nde 7 haftada 8 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, eleştirilere maruz kalmıştı. Kırmızı Şeytanlar'da tecrübeli teknik adamın durumu belli oldu.
Manchester United yönetimi, performansı eleştirilen Erik ten Hag için son kararını verdi.
Fenerbahçe maçı öncesi ligde Brentford ile karşılaşacak olan İngiliz devinde yönetim, Erik ten Hag ile ilgili olumsuz bir karar almadı.
MANU, bu maç öncesi çalışmalarını Erik ten Hag ile sürdürürken, geçtiğimiz günlerde kulüp ortaklarının yaklaşık 6 saat süren toplantısında Hollandalı çalıştırıcı ile ilgili herhangi bir karar vermedi.
GÖREVE DEVAM EDECEK
İngiliz basınına göre; toplantıda nelerin konuşulduğu bilinmezken, Premier Lig tarihinin kulüp olarak en kötü başlangıcını yaptıran deneyimli teknik adam görevine devam edecek.
TOPLANTININ YAPILMA SEBEBİ
Öte yandan bazı kaynaklar, kulübün ortaklarının yapmış olduğu toplantının Erik ten Hag'ın geleceğiyle ilgili olmadığını ve uzun süre önce yapılması planlanan genel bir değerlendirme toplantısı olduğunu yazdı.
Bununla birlikte, sonuçların iyileştirilmesi şartıyla Hollandalı isme biraz daha zaman verileceği ifade edildi.