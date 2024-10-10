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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'dan Ten Hag kararı - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan Ten Hag kararı

        İngiltere Premier Ligi'nde 7 haftada 8 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, eleştirilere maruz kalmıştı. Kırmızı Şeytanlar'da tecrübeli teknik adamın durumu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:41
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        Manchester United yönetimi, performansı eleştirilen Erik ten Hag için son kararını verdi.

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        Fenerbahçe maçı öncesi ligde Brentford ile karşılaşacak olan İngiliz devinde yönetim, Erik ten Hag ile ilgili olumsuz bir karar almadı.

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        MANU, bu maç öncesi çalışmalarını Erik ten Hag ile sürdürürken, geçtiğimiz günlerde kulüp ortaklarının yaklaşık 6 saat süren toplantısında Hollandalı çalıştırıcı ile ilgili herhangi bir karar vermedi.

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        GÖREVE DEVAM EDECEK

        İngiliz basınına göre; toplantıda nelerin konuşulduğu bilinmezken, Premier Lig tarihinin kulüp olarak en kötü başlangıcını yaptıran deneyimli teknik adam görevine devam edecek.

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        TOPLANTININ YAPILMA SEBEBİ

        Öte yandan bazı kaynaklar, kulübün ortaklarının yapmış olduğu toplantının Erik ten Hag'ın geleceğiyle ilgili olmadığını ve uzun süre önce yapılması planlanan genel bir değerlendirme toplantısı olduğunu yazdı.

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        Bununla birlikte, sonuçların iyileştirilmesi şartıyla Hollandalı isme biraz daha zaman verileceği ifade edildi.

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        Manchester United, temsilcimiz Fenerbahçe ile 24 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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