Manchester United - Everton rakamlar

Manchester United ve Everton, 28 Ekim 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Manchester United 14 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Everton 15 puanda ve 8. sırada. Manchester United son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Everton son 4 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 146. İddaa'da Manchester United kazanır 1.50, berabere biter 3.40, Everton kazanır 4.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Manchester United son hafta oynanan Watford maçında 1-0 kazandı.

Everton ise West Ham United maçında 3-1 yenildi.

Manchester United, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 7 gol yedi.

Everton ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Everton, 6 gol atarken 7 gol yedi.

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