Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Manchester United Galatasaray için geri sayıma geçildi. Süper Lig'in son şampiyonu temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon şimdiye dek çıktığı 14 resmi maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom, devler liginde ilk 3 puanını İngiltere'de arayacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...
Manchester United Galatasaray mücadelesi için geri sayım başlamış durumda. Turnuvadaki ilk maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, bu kez İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçına dair bilgiler...
MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray (22:00)
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray