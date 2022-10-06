Manchester United'da ikinci yarıda oyuna giren Marcus Rashford, İngiliz ekibine de hareketlilik getirdi. 53. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora dengeyi getirdi; 63'te yine oyuna sonradan giren Martial'e asist yaptı.

Manchcester United, Omonia Nicosia deplasmanında terledi! Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan mücadelede gol perdesini 34. dakikada Karim Ansarifard açtı ve Omonia Nicosia 1-0 öne geçti. Bu gol ilk 45 dakikadaki tek gol oldu.

Dakikalar 84'ü gösterirken bir kez daha sahne alan Rashford, skoru 3-1'e getirdi.

Bu golden 1 dakika sonra Panayiotou farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda gol olmadı. Bu sonucun ardından Manchester United, 6 puana yükseldi. Omonia'nın 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Grubun 4. haftasında Manchester United, Omonia'yı Old Trafford'da ağırlayacak.