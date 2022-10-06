Manchcester United, Omonia Nicosia deplasmanında terledi! Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan mücadelede gol perdesini 34. dakikada Karim Ansarifard açtı ve Omonia Nicosia 1-0 öne geçti. Bu gol ilk 45 dakikadaki tek gol oldu.
Manchester United'da ikinci yarıda oyuna giren Marcus Rashford, İngiliz ekibine de hareketlilik getirdi. 53. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora dengeyi getirdi; 63'te yine oyuna sonradan giren Martial'e asist yaptı.
Dakikalar 84'ü gösterirken bir kez daha sahne alan Rashford, skoru 3-1'e getirdi.
Bu golden 1 dakika sonra Panayiotou farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda gol olmadı. Bu sonucun ardından Manchester United, 6 puana yükseldi. Omonia'nın 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.
Grubun 4. haftasında Manchester United, Omonia'yı Old Trafford'da ağırlayacak.
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