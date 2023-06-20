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Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'ın yıldızı Antony'nin sevgilisi Gabriela Cavallin'e şiddet, taciz ve ölüm tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı. Antony'den şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmezken sevgilisi yıldız futbolcuyla yaşadıklarını anlattı. İşte tüm detaylar...

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  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

    Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'ın yıldızı Antony'nin sevgilisine şiddet, taciz ve ölüm tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

    Portekizli yayın kuruluşu UOL Esporte ile bir TV röportajı sırasında Gabriela Cavallin, Manchester United yıldızı Antony'ye yönelik, ilişkilerini bitirmesi halinde onu ölümle tehdit etmeyi de içeren bazı iddialarda bulunmuştu.
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

    Bu ayın başında Cavallin'in Antony'yi "Aile içi şiddet, tehdit ve bedensel yaralama" ile suçladığı ve 23 yaşındaki Antony'ye karşı Brezilya'da dava açtığı ortaya çıktı.

     
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

    Gabriela Cavallin, bir kez daha ölüm tehdidi iddialarının da belirtildiği bir röportajda medyaya konuştu ve şunları söyledi:

    "Bana saldırdı, beni arabanın kapısına doğru itti. Orada 'Bitti' dedim kendi kendime." 
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

    Cavallin, Antony'nin daha sonra kendisini ve çocuklarını ilişkilerinin bitirmesi halinde "öldürmekle" tehdit ettiğini duyurdu.
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

    "TUTSAKTIM"

    Cavallin, "Bavulumu kırdı, çantamı, pasaportumu aldı. Cep telefonumu kırdı, bırakmadı. Akşam 22'den gece 3.30'a kadar tutsaktım." ifadelerini kullandı.
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

    "KİMSE ONU DURDURMADI"

    "Ben buna özel esaret diyorum. Sadece gitmek istedim. Oradan çıkmak istedim, ancak o her şeyi silene kadar gidemeyeceğimi söyledi. Sanırım annesi fizyoterapistini arayıp yardım istedi. Kimse onu durduramadı!"
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!
  • Manchester United'ın yıldızı Antony, sevgilisini öldürmekle tehdit etti!

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