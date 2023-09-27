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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı - Futbol Haberleri

        Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı

        İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 27.09.2023 - 00:16
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        Manchester United kupada turladı
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        Organizasyonun 3. turunun öne çıkan mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Crystal Palace ile karşılaştı.

        Manchester ekibi, 21. dakikada Alejandro Garnacho, 27. dakikada Casemiro ve 55. dakikada Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdıran taraf oldu.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a, 3 Ekim Salı günü konuk olacak.

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