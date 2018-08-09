Manchester United - Leicester City maçı istatistikleri

İngiltere Premier Lig maçında Manchester United ile Leicester City, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Manchester United son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leicester City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 103 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Manchester United kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Leicester City sahadan galip ayrılırsa 6.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Manchester United son hafta oynanan Watford maçında 1-0 kazandı.

Leicester City ise Tottenham maçında 5-4 yenildi.

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