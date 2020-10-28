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Manchester United Leipzig maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Günün en dikkat çeken maçlarından birinde İngiliz devi Manchester United, sahasında Alman temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Peki Manchester United Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United Leipzig maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United Leipzig maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...

MAN. UNITED LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçına sahne olacak Manchester United Leipzig maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United : De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Mctominay, Fred, Fernandes, Martial, Cavani, Rashford

Leipzig : Gulasci; Orban, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Nkunku, Kampl, Angeliño; Dani Olmo, Forsberg; Poulsen.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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